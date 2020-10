Ben 907 nuovi casi di contagio da coronavirus in 24 ore in Liguria. Nuovo record negativo per le infezioni da covid19 e ancora una volta è Genova a guidare la classifica nera dei casi scoperti, ben 762.

Continua senza sosta l’impennata dei nuovi casi di infezione e sembra sempre più vicina l’adozione di particolari provvedimenti restrittivi per far fronte ad una epidemia che sembra sempre più senza controllo.

In particolare sono allo studio provvedimenti per scaglionare l’ingresso a scuola degli studenti, con conseguente auspicato decongestionamento del trasporto pubblico e la chiusura di alcune zone delle città dove si registrano particolari impennate dei nuovi casi.

Un provvedimento simile a quello preso dalla Lombardia che ha deciso di imporre il coprifuoco-lockdown dalle 23 alle 5 del mattino seguente e per tutti i cittadini che non abbiano particolari e urgenti motivi per uscire di casa.

In particolare sono allo studio restrizioni “a zone” per i quartieri di Sampierdarena, Rivarolo e Centro Storico, a Genova, ma anche in tutte le altre zone della Liguria dove il numero dei contagi continua a salire.

Sette i decessi registrati negli ospedali della Liguria

Nel savonese è deceduta una donna di 88 anni

A Genova, all’ospedale Villa Scassi sono deceduti:

una donna di 88 anni deceduta il 19/10/2020 nel reparto di Medicina

un uomo di 86 anni deceduto il 20/10/2020 in PS/OBI

un uomo di 82 anni deceduto il 20/10/2020 in PS/OBI

Al San Martino morta una donna di 79 anni, residente a Genova, deceduta il 20/10/2020presso il 1° piano del Pronto Soccorso

Nella zona di Chiavari la ASL 4 segnala la morte di una donna di anni 89 residente a Cogorno, deceduta il 19/10/2020 presso il Reparto Covid di Sestri Levante.

A La Spezia la ASL 5 segnala il decesso di un uomo di anni 73 residente nel Comune di Arcola, deceduto in UTI ospedale Sarzana il 19/10/2020.

Aumento importante anche dei ricoveri in ospedale. Sono 67 nelle ultime 24 ore.

Questo il dettaglio dei nuovi positivi:

• ASL 1 Imperia: 52

18 contatti caso confermato

34 attività screening

• ASL 2 Savona: 39

15 contatto caso confermato

23 attività screening

1 settore sociosanitario

• ASL 3 Genova: 762

310 contatto caso confermato

442 attività screening

10 settore sociosanitario

• ASL 4 Chiavari: 26

12 contatto caso confermato

14 attività screening

• ASL 5 La Spezia: 28

19 contatto caso confermato

9 attività screening

TOTALE tamponi effettuati 384.376 (+6.062)

TOTALE CASI POSITIVI (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 19.345 (+907)

TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening 2.471 (+48)

TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici 16.874 859

TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI con due test negativi e deceduti) 7.842 854

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA

SAVONA 695

LA SPEZIA 944

IMPERIA 495

GENOVA 5.028

Residenti fuori Regione/Estero 214

altro/in fase di verifica 466

TOTALE 7.842

Media intensità+Terapia Intensiva Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente

Ospedalizzati 537 32 67

ASL1 35 0 4

ASL2 51 3 7

Ospedale Policlinico San Martino 156 10 22

Ospedale Evangelico 0 0 0

Ospedale Galliera 72 5 7

Ospedale Gaslini 21 0 -1

ASL3 globale 116 8 27

ASL 3 Villa Scassi 116 8 27

ASL 3 Gallino 0 0 0

ASL3 Micone 0 0 0

ASL3 Colletta 0 0 0

ASL4 globale 38 0 6

ASL4 Sestri Levante 28 0 0

ASL4 Lavagna 9 0 5

ASL4 Rapallo 1 0 1

ASL5 globale 48 6 -5

ASL5 Sarzana 48 6 -5

ASL5 Spezia 0 0 0

Isolamento domiciliare 3.947 506

TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e che risultano negativi in due test consecutivi) 9.856 47

Deceduti:

F anni 83 deceduta il 16/10 ospedale Savona

F anni 91 deceduta il 18/10 ospedale Savona

F anni 86 deceduta il 19/10 ospedale Savona

M anni 81 deceduta il 19/10 ospedale Villa Scassi

M anni 92 deceduta il 19/10 ospedale Villa Scassi

M anni 73 deceduta il 19/10 ospedale Sarzana 1.647 6

ASL Soggetti in sorveglianza attiva

ASL 1 593

ASL 2 1766

ASL 3 1072

ASL 4 402

ASL 5 617

Liguria 4450