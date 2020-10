Roma – Sono 21.273 i nuovi contagi su tutto il territorio nazionale.

Una cifra record, mai toccata finora in Italia.

I dati della Protezione Civile e del Ministero della Salute hanno riportato il numero di nuovi casi di positività al Covid-19 su un totale di 161.880 tamponi analizzati, numero in calo rispetto ai tamponi analizzati ieri, 177.669.

Cala il numero dei morti, che nella giornata odierna fa registrare 128 decessi, a fronte delle vittime di ieri, 151.

Intanto, dalla mezzanotte entrerà in vigore il nuovo Dpcm, che avrà validità fino al prossimo 24 novembre salvo nuove disposizioni.

Chiusura dei locali anticipata alle 18 con la possibilità per i gestori di bar, ristoranti e pizzerie di proseguire la vendita solo per l’asporto e per la consegna a domicilio entro le 24.

Chiuse anche le palestre e le piscine, mentre la didattica on line per le scuole superiori raggiungerà il 75%.