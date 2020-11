Ancora contagi e decessi in Liguria per l’infezione da coronavirus ed è attesa per la possibilità che il Governo aumenti il livello di emergenza in Liguria, passando da giallo ad arancione con conseguente chiusura di molte attività e ulteriori restrizioni.

Dati in leggero calo rispetto ai giorni precedenti anche e soprattutto in ragione del calo del numero di tamponi effettuati.

Con 4.856 test effettuati, infatti, sono stati 886 i nuovi contagi da Covid-19 nelle ultime ore.

Due i decessi registrati nel bollettino sanitario della Regione Liguria diffuso ieri sera.