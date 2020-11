Anche la Liguria diventa zona Arancione. Contagi in costante aumento, decessi che tornano a salire ed una generale tendenza alla saturazione dei posti letto negli ospedali hanno fatto scattare il provvedimento a partire da domani, mercoledì 11 novembre e per i successivi 14 giorni, durante i quali verranno monitorati i dati per un eventuale miglioramento o peggioramento che determinerà altre ulteriori decisioni.

Sorpreso il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti che, in questi giorni, ha sempre confermato dati “tranquillizzanti” smentendo a più riprese la possibilità che la Liguria fosse in difficoltà e “smentendo” – finendo a sua volta smentito – quanti ripetevano che la Liguria fosse in bilico tra la zona gialla e quella arancione.

A preoccupare la commissione nazionale che si occupa di valutare i parametri e suggerire l’istituzione delle zone a rischio elevato sono soprattutto i dati relativi alla città di Genova dove il numero dei contagi continua a salire (ieri il bollettino ha registrato 349 dei 538 nuovi contagi) ma anche l’aumento dei ricoveri negli ospedali che è addirittura maggiore a quello dei momenti caldi della prima ondata di coronavirus.

Costante anche l’aumento dei pazienti ne reparti di Terapia intensiva, un dato molto preoccupante perché il numero dei posti è fortemente limitato e non facilmente aumentabile.

Leggi tutti i dati dell’ultimo bollettino qui

Da mercoledì, quindi, chiudono Bar, Ristoranti e pasticcerie, con possibilità di consumo da asporto e di consegne a domicilio sino alle 22

Chiusi anche i centri commerciali nel week end e nei giorni di festa.

Spostamenti vietati da regione a regione e tra comune e comune, salvo motivazioni urgenti da inserire nel modello_autodichiarazione_editabile_ottobre_2020

I controlli sui reali motivi verranno comunque effettuati.

Restano aperti i negozi che vendono generi di prima necessità.

Restano chiusi Musei, Mostre, palestre e piscine

Resta il coprifuoco tra le 22 e le 5 del mattino

Chi desidera restare aggiornato gratuitamente sui dati e sulle notizie sull’emergenza Coronavirus in Liguria può registrarsi al servizio Telegram di LiguriaOggi.it

Il canale è disponibile a questo indirizzo: https://t.me/liguriaoggi

Una volta iscritti una notifica push vi avviserà non appena viene pubblicato un nuovo articolo sul sito, fornendo inoltre un breve estratto delle prime righe in modo da leggerne l’anteprima.

Seguendo poi il link che accompagnerà la notifica atterrerete direttamente sul sito di LiguriaOggi.it per leggere l’intero articolo.