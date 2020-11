Sanremo – Prima multa per violazione delle norme anti coronavirus in zona arancione in Liguria. E’ un sanremese di 42 anni il primo ligure che dvrà pagare ben 280 euro di sanzione per non aver rispettato il divieto di uscire dal proprio comune di residenza in violazione delle nuove normative introdotte dalla cosiddetta “zona Arancione”.

L’uomo, appassionato di montagna, era salito sul monte Ceppo per una escursione in solitaria ma è stato fermato dai carabinieri che effettuavano controlli nel territorio comunale di Ceriana.

I militari hanno scoperto che l’uomo era residente a Sanremo e quindi si trovava all’esterno del perimetro del proprio comune di residenza ed hanno fatto scattare la sanzione seguendo le disposizioni imposte dal nuovo Dpcm che vieta gli spostamenti da regione a regione e da comune a comune per tutti i residenti all’interno della zona Arancione.

Un divieto ideato per evitare che le persone, spostandosi dal proprio ambito comunale, estendano involontariamente la pandemia o si infettino in una zona per portare il contagio in un’altra.

Nessuna giustificazione valida è stata portata a spiegazione del proprio status – è infatti consentito uscire dal comune per gravi e comprovati motivi di salute, di studio o di lavoro e così la sanzione da 280 euro dovrà essere pagata.

L’uomo ha poi protestato sulle pagine di Facebook, mostrando la sanzione e sostenendo di essere solo andato a fare una passeggiata in un luogo dove non si trovavano altre persone.

Ha evidentemente diritto a presentare ricorso alla Prefettura ma difficilmente la sua “giustificazione” verrà presa in considerazione in quanto non è prevista tra le motivazioni che autorizzano le persone a violare i limiti imposti dal nuovo Dpcm.

I controlli sugli spostamenti delle persone verranno via via intensificati nei prossimi giorni attraverso posti di blocco e verifiche casuali su auto di passaggio ma anche su treni e pullman