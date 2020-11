Genova – Arriva anche in Liguria Operazione Risorgimento Digitale, un programma gratuito dedicato ai cittadini che ha l’obiettivo di diffondere le principali competenze digitali strategiche per migliorare la qualità di vita.

All’interno di Operazione Risorgimento Digitale nasce la Scuola di Internet per Tutti, una campagna nazionale voluta da Tim e sostenuta da diversi partner con lo scopo di supportare il processo di digitalizzazione del paese.

Una vasta offerta gratuita di percorsi formativi, anche di approfondimento, per il programma di una vera e propria scuola per tutti che arriva anche in Liguria.

Tra il 2020 e il 2021 la Fondazione Mondo Digitale, che è partner dell’iniziativa, si occupa di promuovere e organizzare corsi online gratuiti per far conoscere le opportunità offerte dalla trasformazione digitale.

La scuola è aperta a persone di ogni età e non richiede competenze specifiche di partenza, solo una sufficiente padronanza nell’uso autonomo dei principali device.

Diversi sono i corsi che compongono l’offerta formativa che si articola in tre proposte:

1. Migliorare la vita con il digitale: scarica le applicazioni che semplificano la tua vita quotidiana, scopri come usare i sistemi di pagamento online, impara a usare i servizi digitali della pubblica amministrazione e della sanità.

Comunicare digitale: parlare, condividere e informarsi nella società digitale. Fare digitale: lavorare in cloud e in sicurezza.

La prima proposta partirà nel mese di novembre mentre gli altri due corsi si svolgeranno a partire da gennaio 2021.

Il primo corso, Migliorare la vita con il digitale, ha durata di un mese e si articola in quattro webinar di un’ora ciascuno.

I partecipanti faranno parte di una community virtuale animata da insegnanti e tutor; i partecipanti, oltre alle lezioni a distanza, avranno disposizioni contenuti in e-learning, materiali di approfondimento in formato pdf scaricabile, esercitazioni pratiche, video e mini game in cui mettere alla prova le competenze acquisite.

Alla fine del corso, tramite un test, sarà verificato il livello di conoscenza raggiunto e ai partecipanti sarà rilasciato un certificato sotto forma di open badge.

I contenuti del corso: