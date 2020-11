Genova – Due nuovi ambulatori per effettuare tamponi rapidi gratuitamente e con semplice prenotazione del medico curante in ValBisagno. Le strutture, gestite dalla Asl 3 apriranno domani, mercoledì 18 novembre e garantiranno l’accesso a partire dalle 14,30.

Per accedere basta la prenotazione di uno dei 30 Medici di Medicina Generale del Distretto 12, che al momento hanno aderito all’iniziativa.

Le sedi, che saranno operative a partire dalle 14.30, si trovano a San Fruttuoso in via Paolo Giacometti 64 cancello, presso la Pubblica Assistenza di Molassana, e a Marassi in piazzale Parenzo, nella sede della Croce Verde San Gottardo – Sezione Burlando.

Nei due nuovi punti verranno effettuati tamponi antigenici rapidi e nel caso di risultato non-negativo contestualmente verrà eseguito il tampone molecolare.

Come per gli Ambulatori integrati aperti da Asl3 in Valpolcevera e Valle Scrivia, dal punto di vista operativo anche i due nuovi punti della Valbisagno saranno gestiti dai medici di famiglia, che orienteranno a seconda dei casi il proprio paziente (paucisintomatico, asintomatico, rientro dall’estero) fissandogli l’appuntamento per eseguire il test. L’Ambulatorio sarà modulato su cinque giorni settimanali di presenza, dal lunedì al venerdì su specifici turni che variano a seconda del giorno.

Sempre domani è anche il primo giorno per l’ambulatorio integrato che apre a Busalla e che è nato dalla sinergia tra Asl3, Comuni della Valle Scrivia, Medici di Medicina Generale, Pediatri e Croce Verde Busallese.

RIEPILOGO PUNTI TERRITORIALI ASL3 PER L’ESECUZIONE DEI TAMPONI

Ambulatori Tamponi antigenici rapidi gratuiti in accesso diretto in modalità walk

Porto Antico Porta Siberia – Ex Museo Luzzati

orario: dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12

Villa Bombrini Genova Cornigliano (accesso da via L.A. Muratori 11R cancello)

orario: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13

Recco Casa della Salute Asl3 Ex Ospedale Sant’Antonio (via Bianchi 1)

orario: dal martedì al venerdì dalle 9 alle 12

Ambulatorio Tamponi antigenici rapidi e molecolari gratuiti su prenotazione GSAT Distretto 12 in modalità drive

Struppa Casa della Salute Asl3 Via Struppa 150

orario: dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13.30

Ambulatori Integrati Tamponi antigenici rapidi gratuiti su prenotazione medico curante in modalità drive

Teglia (Rivarolo) Via Carnia 153 (Giardini Villa Rosa)

Orario: dal lunedì al venerdì su prenotazione attraverso i medici di medicina generale e pediatri del Distretto 10 (AFT 10)

Serra Riccò (Pedemonte) via Medicina 56

Orario: dal lunedì al venerdì su prenotazione attraverso i medici di medicina generale del Distretto 10 (AFT 9)

Busalla Via Suardi 106 (presso Croce Verde Busallese)

Orario: dal lunedì al venerdì su prenotazione attraverso i medici di medicina generale e pediatri del Distretto 10

Ambulatori Integrati Tamponi antigenici rapidi gratuiti su prenotazione medico curante in modalità walk

San Fruttuoso via Paolo Giacometti 64 cancello (presso la sede distaccata della P.A. Molassana)

Orario: dal lunedì al venerdì su prenotazione attraverso i medici di medicina generale del Distretto 12

Marassi piazzale Parenzo (sede della P.A. Croce Verde San Gottardo – Sezione Burlando)

Orario: dal lunedì al venerdì su prenotazione attraverso i medici di medicina generale del Distretto 12

Tamponi molecolari rinofaringei gratuiti su prenotazione Dipartimento Igiene

Ambulatorio Drive Quarto da ingresso storico via G. Maggio 6

dal lunedì al sabato

Ambulatorio Mobile Fiera del Mare Padiglione B “Jean Nouvel”

dal lunedì al sabato