Genova – Asfalto appena rifatto in corso Aurelio Saffi e da qualche giorno un nuovo cantiere sta danneggiando ciò che pochi mesi fa era stato completamente realizzato con grande spesa per la collettività.

La denuncia la fa l’ex assessore del Comune di Genova, Arcangelo Merella che ha notato l’incredibile episodio e ricorda il periodo in cui, tra aziende che effettuano lavori stradali, polizia locale, uffici comunali e Aster, esisteva un coordinamento creato da un altro assessore comunale, il verde Villa.

“Sono passati pochi mesi dalla completa riasfaltatura di Corso Aurelio Saffi ed ecco riapparire Iren (?) nel disfare tutto, bucare a centro strada lasciando, come di consueto, una lunga pezza che con il tempo, e in breve, costituirà insidia nella sicurezza della circolazione e richiederà la riasfaltatura di tutto il corso che il Comune non potrà fare avendola fatta un anno fa”.

“Un tempo – ricorda Merella -esisteva un comitato tra Polizia Municipale, Ufficio traffico, Aster e Aziende di servizi per coordinare questi interventi evitando doppie spese. Non so che fine abbia fatto ma questa è la disfatta del ruolo di coordinamento che spetta al Comune”.

Anche i Cittadini si domandano come sia possibile che un lavoro di grandi proporzioni, con la posa in opera di enormi tubazioni, non venga programmato con larghissimo anticipo e che non esista un coordinamento per questo tipo di interventi che vanificano le enormi spese fatte – e pagate dalle tasse dei cittadini – per avere strade in buone condizioni.

Anche questo è degrado amministrativo.