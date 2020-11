Genova – Sversamenti di acque contaminate nella rete fognaria comunale e scarico di esalazioni odorose maleodoranti nell’atmosfera. Con queste accuse i carabinieri del Noe di Genova hanno posto sotto sequestro una cisterna che farebbe parte dell’azienda Superba Srl di Multedo, con il sospetto che a procurare i cattivi odori denunciati da quasi un anno dai residenti della zona, sia proprio un qualche malfunzionamento o un errore nella conduzione degli impianti.

Quattro persone sarebbero indagate per inquinamento ambientale e gestione illecita di rifiuti speciali.

Ora i tecnici del NOE e del Comune di Genova accerteranno se gli scarichi di acque inquinate siano dovuti a un guasto alle condutture, magari ad una falla, o a responsabilità più gravi dell’azienda e dei suoi tecnici.

In corso l’analisi di campioni di materiali prelevati dalla rete fognaria e di scarico delle acque bianche che potrebbero confermare o meno lo scarico illecito di sostanze inquinandi e maleodoranti.

Se confermata questa attività potrebbero scattare sanzioni molto alte e provvedimenti di chiusura degli impianti.

Sono stati i Cittadini, attraverso ripetute segnalazioni e denunce circostanziate e documentate con foto e video, a far scattare gli accertamenti che potrebbero portare a conseguenze molto gravi per l’azienda e per i suoi dipendenti e proprietari.

Sotto indagine ci sarebbero anche alcune operazioni di bonifica ambientale condotte nell’area sequestrata e che potrebbero non essere stati eseguiti con le dovute precauzioni.