Ancora correnti d’aria di provenienza artica passano in quota sul nord Italia con un sistema depressionario annesso che resta centrato sul Mar Ligure provoca nevicate nelle zone interne e pioggia sulla costa.

Queste le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 8 dicembre 2020

Precipitazioni interesseranno la nostra regione sino alla mattinata di oggi. La pioggia cadrà in pratica su tutta la fascia costiera, mentre ci aspettiamo nevicate moderate nelle zone appenniniche.

Quota neve: fino al piano sui versanti padani centro-occidentali, mentre sul lato marittimo attorno ai 300/400 m con possibilità di fiocchi più in basso nelle aree più fredde.

Dalla tarda mattinata avremo un generale calo delle precipitazioni, che interesseranno comunque ancora soprattutto il Genovesato e il settore orientale, con la neve che cadrà in particolare in Val d’Aveto/Trebbia e comunque sui versanti padani centro-orientali.

Quota neve in generale rialzo.

In serata residue precipitazioni nelle valli interne del Tigullio e dello Spezzino.

Cumulate fino a 20-30 cm nella zona Beigua – Reixa e in Val Bormida, fino a 10-15 cm sulle Alpi Liguri, alta Val Trebbia, Val d’Aveto e alta Val di Vara.

Venti forti fino a burrasca da nord negli sbocchi vallivi di Genova e Savona e nell’area di Capo Mele. Venti tesi o forti da nord-est altrove.

Mare stirato sottocosta, molto mosso o agitato al largo.

Temperature: in forte calo

Costa: min +2/8°C, max +6/11°C

Interno: min -2/+2°C, max +2/5°C

Mercoledì 9 dicembre 2020

Al mattino ancora residue precipitazioni nelle aree interne del settore centro-orientale, nevose sopra gli 800-1000 m. Altrove avremo schiarite. Nel corso del pomeriggio cielo parzialmente nuvoloso senza precipitazioni di rilievo.

Venti tesi settentrionali.

Mare stirato sottocosta, molto mosso al largo.

Temperature: in aumento.

Giovedì 10 dicembre 2020

Alternanza di passaggi nuvolosi a schiarite con deboli precipitazioni, più probabili sul settore centro-orientale.