Genova – Carlo Repetti, ex direttore del Teatro Stabile ed ex assessore del Comune di Genova è morto. A darne notizia i familiari e il personale dell’associazione Gigi Ghirotti dove era da tempo ricoverato in gravi condizioni. Repetti aveva 73 anni e per un lunghissimo periodo ha ricoperto incarichi di primo piano nel mondo della Cultura genovese.

Il ricordo di Luca Borzani, ex direttore di Palazzo Ducale:

“È mancato Carlo. E mi vengono in mente le tante discussioni, i disaccordi e le condivisioni, il lavoro comune, prima in giunta e poi con lui al Teatro Stabile e io a Palazzo Ducale. Scorrono quasi 30 anni. E poi la sua scoperta dello scrivere con libri spesso dolorosi ma insieme lucidi e di fuga nell irreale. I nostri dialoghi su questo. Ma oggi al di là del dolore mi viene da ricordare l intellettuale civile, capace di avere uno sguardo non chiuso nella provincia. E l’idea che aveva della responsabilità della cultura. Cosa ormai lontanissima dal sentire istituzionale come da quello comune. E mi piace ricordarlo come una di quelle persone che contribuirono a far crescere Genova, a ridisegnarla dopo il big bang della deidustrializzazione. Anche questo oggi appare lontanissimo. Quasi speculare alla forza della memoria e della stima personale. Un abbraccio. Anche a Caterina e ai ragazzi. Sapendo che molto hai capito del vivere umano”.