Genova – Purtroppo non ce l’ha fatta il neonato che lo scorso 28 ottobre era rimasto gravemente ferito dopo aver battuto la testa nell’incidente capitato in via Buozzi, a San Teodoro.

La madre del piccolo si trovava sul bus quando il mezzo di trasporto ha investito una donna che stava attraversando.

Nell’urto la giovane è caduta in avanti travolgendo il neonato.

Immediatamente soccorso dai sanitari del 118, il piccolo era stato ricoverato all’ospedale Gaslini.

Il personale sanitario ha fatto il possibile per salvarlo durante i giorni del ricovero ma il neonato non ce l’ha fatta ed è morto ieri sera.