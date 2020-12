Rapallo – Una lite, violentissima e poi le coltellate. Ancora da chiarire le circostanze del ferimento, questa mattina prima dell’alba, di un giovane che è stato soccorso dal 118 con ferite da arma da taglio alle braccia.

Il ragazzo è stato ferito nel corso di una violenta lite in un appartamento del centro di Rapallo.

Le grida hanno fatto scattare l’allarme e sul posto sono accorsi i mezzi delle forze dell’ordine e del 118.

Il giovane è stato soccorso e trasportato in ospedale dove i medici hanno curato alcune ferite alle braccia.

Non è chiara la dinamica dell’episodio ed è in corso un’indagine per accertare come si sono svolti i fatti.