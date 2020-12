Genova – Un webinar per scoprire come le nuove tecnologie possono migliorare la qualità della vita e ridurre l’impatto e il distanziamento sociale.

Questo è “Moving – Motion vs Feelin”, l’evento organizzato dagli studenti e dagli insegnanti del secondo anno del corso di laurea magistrale in Digital Humanities – Comunicazione e nuovi media, dagli studenti del corso di laurea magistrale in Design del prodotto e dell’evento DAD e dall’Università degli Studi di Genova che si svolgerà on line giovedì 17 dicembre alle 18.00

Attraverso il link Zoom si potrà accedere all’incontro e partecipare alla presentazione dei progetti interattivi digitali sviluppati durante l’anno accademico 2020-21.

I lavori saranno raccontati dagli studenti e dagli insegnanti del corso in Digital Humanities che hanno contribuito alla realizzazione dei prototipi e delle installazioni.

Ogni proposta è stata pensata per migliorare la qualità della vita e ridurre il distanziamento sociale, sottolineando inoltre come le nuove tecnologie siano in grado di creare nuove possibilità di fruizione cultura e di interazione.

Sarà inoltre possibile approfondire i temi dell’arte terapia, della riabilitazione e della fruizione culturale attraverso i nuovi media.

Sono invitati a partecipare i rappresentanti degli studenti, le famiglie, responsabili di strutture ASL, RSA, Associazioni Culturali, Museali e Musei, Cooperative Sociali, Scuole e Teatri e tutti coloro interessati alle nuove tecnologie applicate all’human computer interaction.

Per partecipare è sufficiente cliccare il link alla piattaforma Zoom reperibile sul sito http://www.casapaganini.org/digitalhumanities/2020/Moving.html

L’evento è organizzato con la collaborazione del Centro Interdipartimentale sulla Visualità dell’Università di Genova https://ci-vis.unige.it/