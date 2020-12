Savona – Sono stati sorpresi a spacciare in tre differenti situazioni i pusher arrestati dagli agenti della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Savona.

I tre spacciatori sono stati scoperti durante le attività di contrasto allo spaccio condotte dagli uomini delle Fiamme Gialle.

Il primo arresto è scattato nella centralissima piazza del Popolo di Savona dove un 21enne senza fissa dimora è stato trovato in possesso di 40 dosi di marijuana pronte per essere vendute.

Il ragazzo è stato arrestato e condotto in carcere dove si trova a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il secondo arresto è scattato nei confronti di un uomo sorpreso a cedere una dose di cocaina a un consumatore, sempre nei pressi di piazza del Popolo.

L’uomo, un 33enne, è stato tratto in arresto in flagranza di reato per spaccio di sostanze stupefacenti. La perquisizione della sua abitazione ha permesso agli agenti di scoprire e sequestrare un bilancino di precisione e un cellulare, usato per contattare i clienti.

L’ultimo arresto è arrivato in concomitanza dei controlli per le disposizioni relative all’emergenza Covid-19, nei pressi dell’uscita del casello autostradale di Savona.

Qui una pattuglia ha fermato un 23enne residente a Genova e grazie all’aiuto dei cani Buddy e Danko ha rinvenuto due panetti di hashish del peso di oltre mezzo chilo, nascosti addosso al ragazzo.

Il giovane è stato arrestato mentre l’auto, lo stupefacente, il denaro e i telefoni cellulari sono stati sequestrati.

Numerosi sono stati anche i controlli di contrasto nei confronti di alcuni giovanissimi.

In due distinti interventi, sono stati individuati sei giovani, tutti uomini, di età compresa fra i 15 ed i 30 anni e residenti nel capoluogo o altre località della provincia, trovati in possesso di hashish e marijuana, per uso personale.

Tutti sono stati segnalati per violazioni amministrative alla locale Prefettura, quali consumatori di sostanze stupefacenti.

Ancora, una donna italiana di 45 anni, già nota alle forze dell’ordine, è stata fermata nei pressi della sua abitazione, nel quartiere Lavagna, subito dopo aver ceduto una dose di stupefacente a un uomo. Trovata in possesso di circa 60 grammi di hashish, la donna è stata denunciata a piede libero.