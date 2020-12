Genova – Migliaia di pacchi dono di Natale per le famiglie in difficoltà per il Covid nel fine settimana. Genova Solidale, con il contributo di decine di associazioni e di diverse centinaia di volontari, a partire da marzo, ha raccolto decine di tonnellate di generi alimentari da distribuire gratuitamente.

In queste ultime settimane ci siamo dedicati anche alla raccolta di giochi e libri per bambini.

Il risultato è stato sorprendente: circa un migliaio di famiglie hanno portato nei centri di raccolta circa 8000 giocattoli, sempre in ottime condizioni e spesso nuovi, che sono stati sanificati.

Questo numero inaspettato di giochi ha reso necessario organizzare nei prossimi giorni ben 13 punti di distribuzione nelle piazze e in alcune sedi, in tutti i quartieri di Genova.

In particolare domenica 20, dalle 10 alle 18, la distribuzione si svolgerà in Piazza Matteotti e in caso di pioggia nel vasto atrio di Palazzo Ducale.

Ecco dove verranno distribuiti i doni:

• Sabato 19 dicembre

• dalle 9 alle 12

– Gruppo Verde Valtorbella – Piazza vittime di Bologna – Rivarolo

• dalle 10 alle 14

– Largo Calasetta – Pegli

• dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17

– U.S.M.S – Via Negrone, 1c – Genova Pra

• dalle 15 in poi

– Piazza Adriatico – Molassana

– Giardini Luzzati – Centro Storico

– Piazza Pilo – Sestri Ponente

– Area Pedonale di Via Rolando – Sampierdarena

– Piazza Martinez – San Fruttuoso

• dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 18

– APS Zenzero aderente ARCI – San Fruttuoso

• Sabato 19 dalle 14 alle 19 e domenica 20 dalle 9 alle 13

– S.M.S Ambo I Sessi

• Domenica 20 dalle 10 alle 18

– Piazza Matteotti in caso di pioggia Palazzo Ducale

• Mercoledì 23 dalle 16 alle 18

– CGIL Genova – Sala Governato e sala Negro