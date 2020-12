𝐀𝐬𝐥𝟓

Ospedale Sarzana: 2.562

Ospedale La Spezia: 3.596

Per quanto riguarda la logistica e l’organizzazione della campagna vaccinale, ogni punto di somministrazione avrà a disposizione farmaci, presidi farmacologici e strumenti per la gestione di eventuali emergenze.

Inoltre, saranno disposte delle celle frigorifere: per la prima fase non esistono criticità in quanto la capacità di stoccaggio per i prodotti Pfizer è di 700.000 dosi.

Nel complessivo piano di vaccinazione la dotazione capillare ed estensiva di apparati di refrigerazione dedicati potrà rendere ancora più efficace il processo di meccanismo vaccinale.

Per questo si cercherà di garantire almeno un apparato per la conservazione a bassa temperatura per ogni presidio.

Ancora, l’Istituto Superiore di sanità attiverà la formazione a distanza per gli operatori addetti alla campagna di somministrazione.