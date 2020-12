Imperia – Macabro ritrovamento sulla spiaggia di Borgo Peri, davanti all‘Hotel Kristina. Un passante che camminava sull’arenile ha notato quello che, a prima vista, sembrava un bambolotto scoprendo poi che si trattava di un feto.

Sotto choc ha chiamato le forze dell’ordine che si sono precipitate sulla spiaggia insieme ad un medico legale.

Il feto, dell’apparente età di circa 4/5 mesi è stato controllato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Imperia sino all’arrivo della polizia mortuaria.

Secondo le prime ricostruzioni non si tratterebbe di un parto prematuro avvenuto sulla spiaggia ma di un corpicino portato in un secondo tempo.

Il parto prematuro – o l’aborto spontaneo, sarà l’autopsia a stabilirlo – sarebbe avvenuto nelle 24-48 ore prima del ritrovamento.

Indagini negli ospedali della zona per risalire a giovani donne che potrebbero essersi presentate con i sintomi di una emorragia.