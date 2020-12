La Spezia – Potrebbe essere stato un corto circuito nelle luminarie di un albero di Natale a causare l’incendio divampato all’ultimo piano di un edificio di scalinata Quintino Sella.

Nell’appartamento si è sviluppato un denso fumo nero che ha invaso le stanze e poi si sono diffuse le fiamme.

Subito è scattato l’allarme e sul posto sono accorsi i mezzi dei vigili del fuoco che prima hanno evacuato l’intero stabile accertando che nelle case non fosse rimasto nessuno e poi hanno iniziato le operazioni di spegnimento.

Il rogo ha provocato non pochi grattacapi ai pompieri anche a causa di un forte vento che alimentava le fiamme spingendo il fumo all’interno del locale.

Quattro persone, tra le quali due vigili del fuoco, sono rimaste intossicate dal fumo e sono state soccorse e trasferite in ospedale.

Fortunatamente le loro condizioni non sarebbero gravi.

Spente le fiamme sono state avviate le prime indagini sulle cause del rogo che potrebbe aver avuto origine in un corto circuito per le luci di un addobbo di Natale.