Genova – Ha sentito dei lamenti provenire dalla casa vicina ed ha subito chiamato la polizia salvando letteralmente la vita al vicino di casa 80enne.

Ha preferito chiamare per precauzione l’uomo che ieri ha sentito dei lamenti arrivare dalla casa del vicino e, con il suo comportamento ha contribuito a salvare una vita.

Ieri i poliziotti delle volanti dell’U.P.G. hanno soccorso un 80enne genovese insieme ai vigili del fuoco allertati dal 118.

Con non poche difficoltà gli operatori, insieme ai Vigili del Fuoco, hanno scoperto l’origine, riuscendo ad entrare scavalcando da un balcone vicino.

Chiuso all’interno del bagno, impaurito e in stato confusionale, hanno trovato l’80enne accasciato al suolo con varie ecchimosi sul corpo.

L’anziano, immediatamente tranquillizzato e medicato dai militi del 118, ha raccontato ai soccorritori di vivere da solo e di essere scivolato a terra prima di entrare nella doccia. Trasportato all’ospedale Galliera in codice giallo. l’anziano si trova ora in buone condizioni.