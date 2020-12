Genova – Restano gravi, all’ospedale Galliera, le condizioni di una delle due persone travolte ieri pomeriggio da un’ondata mentre si trovavano sulla scogliera di Punta Vagno, alla Foce.

Da una prima ricostruzione ancora in via di verifica, sembra che i due si siano avventurati tra gli scogli per scattare delle foto alle onde che si infrangevano sulla scogliera e che uno dei marosi li abbia investiti, trascinandoli in mare.

La violenza delle onde ha reso difficili le operazioni di salvataggio e i due sono stati più volte scagliati contro gli scogli prima di essere tratti in salvo dai vigili del fuoco e dalla capitaneria di Porto.

Soccorsi dal 118, sono stati trasferiti d’urgenza in ospedale e una delle due persone è stata ricoverata in gravi condizioni e i medici hanno attribuito il codice rosso, il più grave.

I soccorritori hanno poi proseguito per alcune ore le ricerche di una terza persona che alcuni testimoni dicono di aver visto ma di cui non è stata trovata alcuna traccia.

Si pensa ad un falso allarme.

La vicenda presenta ancora alcune circostanze da chiarire ma il Comune di Genova ha diramato il divieto di accesso alle spiagge e alle scogliere proprio per il pericolo delle onde della mareggiata.