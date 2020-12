Genova – E’ morto, all’ospedale San Martino, il paziente “record” di positività al virus covid 19. La persona è risultata positiva ai test per il coronavirus per ben 250 giorni consecutivi ed il suo caso è stato studiato in tutta Italia e non solo.

Un record probabilmente raggiunto per gravi problemi di immunodepressione, ovvero le difese immunitarie molto basse.

Il caso scientifico è stato studiato dal direttore della clinica di Malattie infettive del Policlinico Matteo Bassetti che ha parlato di: caso record per la letteratura scientifica internazionale, che ci dimostra la forza del virus”.