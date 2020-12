Savona – Era partito dalla Val Bormida e si era diretto in Riviera per procurarsi le dosi di cocaina per sé stesso e da rivendere il 40enne denunciato dai Carabinieri per detenzione ai fini di spaccio.

L’uomo, un valbormidese con alcuni trascorsi in materia di stupefacenti, è stato fermato dagli uomini dell’Arma, impegnati nei controlli anti-Covid-19, in una delle strade secondarie che portano verso l’entroterra.

Notando la difficoltà nel parlare, i militari di Borghetto Santo Spirito hanno deciso di approfondire i controlli scoprendo che il 40enne celava nel cavo orale 6 grammi di cocaina divisi in pallini da un grammo ciascuno.

In tasca l’uomo aveva alcune centinaia di euro di cui non ha saputo giustificare la provenienza, visto anche il suo status di disoccupato.

Denaro e droga sono stati denunciati mentre l’uomo è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Savona per detenzione ai fini di spaccio di droga.