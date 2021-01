La rete dati di Tim è in down e il guasto alla rete fissa che trasferisce i dati attraverso il web sta causando grossi disagi agli utenti, specie alle aziende e agli uffici.

Il problema è segnalato a macchia di leopardo in tutto il territorio nazionale e molte segnalazioni arrivano anche dalla Liguria e da Genova in particolare.

Problemi con le linee telefoniche (più ridotto) e con Internet che causano mancata ricezione di email, impossibilità di connessione con software su piattaforme on line e ovviamente anche problemi nella “navigazione” sui siti web.

TIM ha comunicato che si tratta di un “guasto generalizzato” senza aggiungere altri dettagli e, soprattutto, senza chiarire se ci sono tempistiche di riparazione previste.