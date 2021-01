Genova – Primo giorno di scuola dopo le vacanze di Natale, in Liguria, per gli alunni della scuola dell’infanzia, della primaria e delle medie inferiori.

Torna ad aumentare il flusso di auto in circolazione e di persone sui mezzi pubblici che non hanno aumentato il numero delle corse e tantomeno quello delle vetture in circolazione.

Rinviato invece al 11 gennaio, dopo una lunga mediazione tra Movimento 5 Stelle (che voleva far rientrare gli studenti oggi) e Partito Democratico che proponeva il 15 gennaio.

Le Superiori riprenderanno quindi la prossima settimana per almeno il 50% degli studenti in presenza.