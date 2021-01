Grande preoccupazione anche in Italia per l’assalto, avvenuto ieri sera, intorno alle 20 ora italiana (le 14 negli Stati Uniti) della sede del Congresso degli Stati Uniti d’America, il Parlamento americano, da parte dei seguaci di Donald Trump.

Le immagini di persone incappucciate e armate che prendono d’assalto la sede della democrazia statunitense hanno suscitato grande preoccupazione e incredulità in tutto il mondo.

Scene che si pensava fossero impensabili in un Paese che da sempre si erge a faro della civiltà e della democrazia.

Delicatissima la situazione poiché il passaggio dei poteri tra l’ex presidente Donald Trump ed il neo eletto Baiden non è ancora avvenuto nei fatti e Trump continua a fomentare le folle dicendo di essere stato vittima di una truffa e di “elezioni truccate”.