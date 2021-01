Genova – Ancora code sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia a causa della chiusura per lavori delle uscite di Genova Pegli e Genova Prà per chi proviene da Genova.

Da giorni il ritardo nella riapertura dei caselli provoca pesanti disagi agli automobilisti e agli autotrasportatori diretti al Porto di Prà Voltri che devono necessariamente uscire a Genova Aeroporto per poi immettersi nel traffico locale in una delle zone più congestionate dal traffico locale.

Molti TIR arrivano in zona accorgendosi all’ultimo minuto della chiusura e sono costretti ad arrivare ad Arenzano per poi tornare indietro lungo la statale Aurelia provocando altri problemi alla viabilità locale nel senso opposto.

Condizioni che hanno spinto l’associazione di categoria Trasporto Unito a denunciare Autostrade per i ritardi e i disagi.

Il cantiere doveva infatti chiudere lo scorso 6 gennaio ma proseguirà sino al 10 gennaio compreso per una riprogrammazione dei lavori dovuta al maltempo dei giorni scorsi.

Una “giustificazione” che camionisti e pendolari che viaggiano in auto non accettano.

Autostrade per l’Italia fa sapere che “la deviazione di carreggiata in A10 comporta la chiusura dell’uscita di Genova Pegli provenendo da Genova, dell’uscita di Genova Pra’ provenendo da Genova e dell’entrata di Genova Pegli in direzione Savona. Il termine di tale cantierizzazione era previsto inizialmente per il 6 gennaio ma, vista l’interruzione resasi necessaria per le condizioni metereologiche avverse, la conclusione è prevista per domenica 10 gennaio 2021”.

Il piano generale di interventi sulle principali tratte della rete ligure con l’indicazione degli investimenti previsti e il quadro generale dei principali cantieri settimanali fino al 16 gennaio e i focus tratta per tratta con lente sul dove, quando e perché dei cantieri è https://www.autostrade.it/autostrade-gis/previsioniLiguria.do?quando=4.