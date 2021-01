Genova – Ha abbandonato un sacco contenente rifiuti potenzialmente infetti del virus covid invece di attendere il servizio di raccolta speciale previsto da Amiu.

Alcuni passanti hanno segnalato alla polizia locale la presenza dei sacchetti ed è subito scattato l’allarme che ha portato all’intervento immediato del personale addetto alla raccolta di rifiuti speciali.

Non è ancora chiaro se si sia trattato di un gesto irresponsabile o di una “protesta” legata al servizio.

I rifiuti sono stati infatti abbandonati davanti al portone di un palazzo dove vive una famiglia in isolamento per il covid e l’autore del gesto sarebbe sin troppo facilmente individuabile.

Ora rischia una denuncia per abbandono di rifiuti speciali e pericolosi ma dietro alla vicenda potrebbe nascondersi una clamorosa forma di protesta.

Le persone affette da Covid non possono infatti uscire di casa e per questo Amiu ha organizzato un servizio di raccolta rifiuti a domicilio.

Personale specializzato si reca direttamente alla porta della persona in isolamento e ritira i rifiuti sigillati in speciali sacchetti.

L’iter di smaltimento del rifiuto e ovviamente diverso rispetto al resto.