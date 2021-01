Genova – Saranno consegnate entro oggi, martedì 12 gennaio, le 19.890 dosi di vaccino Pfizer-BionTech.

Le dosi, distribuite dalla Struttura commissariale per l’emergenza, saranno contenute in 17 “pizza box” e saranno distribuite ai vari ospedali.

Ecco il dettaglio delle consegne:

Asl 1, ospedale Sanremo: (consegna già effettuata 11/01/2021): 3 “pizza box” contenenti 3.510 dosi

(consegna già effettuata 11/01/2021): 3 “pizza box” contenenti 3.510 dosi Asl 2, ospedale Savona : 3 “pizza box” contenenti 3.510 dosi

: 3 “pizza box” contenenti 3.510 dosi Asl 3, ospedale Villa Scassi: 2“pizza box” contenenti 2.340 dosi

2“pizza box” contenenti 2.340 dosi Istituto G. Gaslini: 1 “pizza box” contenente 1.170 dosi

1 “pizza box” contenente 1.170 dosi Ospedale Policlinico San Martino : 3 “pizza box” contenenti 3.510 dosi

: 3 “pizza box” contenenti 3.510 dosi Ospedale Galliera : 1 “pizza box” contenente 1.170 dosi

: 1 “pizza box” contenente 1.170 dosi Ospedale Evangelico Internazionale : 1 “pizza box” contenente 1.170 dosi

: 1 “pizza box” contenente 1.170 dosi Asl 4, ospedale Sestri Levante : 1 “pizza box” contenente 1.170 dosi

: 1 “pizza box” contenente 1.170 dosi Asl 5, ospedale Sarzana: 2“pizza box” contenenti 2.340 dosi

Le dosi consegnate in Liguria, comprese quelle previste per oggi, superano le 56.000 unità: il calendario predisposto dalla Struttura commissariale per l’emergenza prevede, per la Liguria, la consegna di ulteriori 40.950 dosi entro la fine del mese di gennaio.