Genova – Stanno intervenendo in Darsena alla Foce i Vigili del Fuoco di Genova, impegnati a recuperare una barca che questa mattina ha iniziato ad affondare.

A far scattare l’allarme è stato il proprietario dell’imbarcazione; sul posto sono giunti i pompieri, insieme al nucleo sommozzatori, e stanno lavorando per mettere in sicurezza il mezzo.

Ancora sconosciute le cause dell’affondamento.