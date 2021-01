Genova – Un grave incidente si è verificato questo pomeriggio a Imperia dove un bimbo di appena due anni è precipitato dal terrazzo dell’appartamento di famiglia.

E’ successo in via Argine Destro.

Il piccolo si trovava sul terrazzo quando, per cause ancora in fase di accertamento, è caduto dal secondo piano.

Soccorso tempestivamente dai sanitari del 118, il bimbo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Gaslini di Genova.

Le sue condizioni, secondo quanto finora riportato, non sarebbero gravi.

Sull’accaduto stanno indagando i Carabinieri.