Masone (Genova) – Hanno atteso la corriera rimasta bloccata in autostrada per oltre mezz’ora gli studenti della valle Stura diretti nelle scuole del Piemonte.

A causare pesanti disagi alla viabilità è stato un tir in avaria sul tratto della A26 compreso tra Ovada e Masone.

Il tratto autostradale è caratterizzato dalla presenza di numerosi cantieri e per diversi chilometri si viaggia a una corsia per senso di marcia.

Il guasto al mezzo pesante ha causato una reazione a catena con lunghe code e rallentamenti allo scorrimento autostradale.

A rimanere bloccata nel traffico veicolare anche una corriera diretta nell’ovadese con numerosi studenti a bordo nel primo giorno di rientro a scuola per gli studenti degli istituti superiori.

Come denunciato su Facebook da alcuni genitori, i ragazzi che sarebbero dovuti arrivare a scuola alle 8.00 sono stati costretti ad aspettare per diverso tempo un mezzo del trasporto pubblico che potesse portarli a destinazione con un grave ritardo sull’ingresso in aula.

A complicare ulteriormente la viabilità nella zona della valle Stura è la chiusura della Provinciale 456 in località Gnocchetto che di fatto rende l’autostrada A26 l’unica direttrice per i collegamenti con Ovada.