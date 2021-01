Genova – Hanno rubato cibo e bibite dal chiosco del campo sportivo di via Canevari i tre giovani, tutti minorenni, denunciati dai Carabinieri.

E’ accaduto sabato, poco prima delle 22.00.

I tre ragazzi, un 17enne e due 16enni, sono stati trovati in possesso della refurtiva.

Nel corso dei controlli effettuati dagli uomini dell’Arma, uno dei tre ragazzi è risultato essere in possesso di una cassa acustica rubata al chiosco nello scorso mese di dicembre.

Per tutti e tre scattata la denuncia alla Procura per i Minori per concorso nel reato di furto aggravato; per uno di loro, inoltre, è scattata anche la denuncia per ricettazione.

La refurtiva è stata recuperata e in parte restituita al legittimo proprietario.