Correnti umide meridionali precedono l’arrivo di una perturbazione che ci interesserà maggiormente tra mercoledì e giovedì.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 19 gennaio 2021

Nel corso della mattinata graduale aumento della nuvolosità sul settore centro-orientale, dove non escludiamo qualche debole ed isolato piovasco. Su Imperiese e ponente Savonese cielo velato o al più parzialmente nuvoloso. Nel pomeriggio da Savona verso Levante il cielo sarà prevalentemente nuvoloso, anche se non mancheranno delle fugaci occhiate di sole. Sull’Imperiese maggiori schiarite. Nel corso della serata attese anche precipitazioni al più moderate sempre sul settore centro-orientale, in particolare da Genova verso est.

Venti al mattino deboli o al più moderati dai quadranti meridionali. Nel corso del pomeriggio ventilazione in generale aumento.

Mare poco mosso al mattino, mosso dal pomeriggio.

Temperature: minime in aumento, massime stazionarie

Costa: min +5/+8°C, max +10/+14°C

Interno: min -2/+4°C, max +7/+11°C

Mercoledì 20 gennaio 2021

Giornata caratterizzata da molta nuvolosità sull’intera regione, risulterà più compatta sul centro-levante dove ci sarà la possibilità di rovesci sparsi, nevosi in Val d’Aveto sopra i 700m.

Venti da deboli a moderati dai quadranti meridionali. Venti da nord in rinforzo su Genovese e Savonese in tarda serata.

Mare da mosso a molto mosso.

Temperature: in generale calo.

Giovedì 21 gennaio 2021

Fin dal mattino cieli molto nuvolosi o coperti con piogge al più moderate. Quota neve oltre i 600-800 metri a ponente, oltre i 1000 metri a levante.

Venti sostenuti da nord su Genovese e Savonese e da sud-est a Levante.

Mare mosso/molto mosso.

Temperature in calo.