Genova – La Curia genovese non è al corrente di alcuna ipotesi di spostamento dell’ospedale Gaslini in ValPolcevera. E’ la risposta lapidaria e di totale smentita alle indiscrezioni circolate nei giorni scorsi su alcuni siti on line a proposito di un “progetto” per realizzare un nuovo ospedale pediatrico nella zona dell’ex Ponte Morandi e del conseguente trasferimento dell’attuale struttura.

Una smentita decisa e che non lascia spazio a interpretazioni considerato che l’arcivescovo di Genova, Marco Tasca è il presidente della Fondazione Gerolamo Gaslini che presiede al “governo” dell’ospedale pediatrico e sarebbe gravissimo se qualcuno della struttura stesse procedendo a valutazioni di una tale portata senza informare i vertici della Fondazione.

Smentite categoricamente anche le ipotesi di una vendita delle aree dove attualmente sorge l’ospedale Gaslini a privati, per poi realizzare edifici di pregio e una “speculazione edilizia”.