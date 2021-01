Genova – Riuscivano a rubare informazioni private e codici di accesso a conti correnti bancari truffando ignari anziani che venivano poi derubati.

Dalle prime luci dell’alba è in corso un’operazione dei carabinieri del comando provinciale di Genova in coordinamento con i comandi di Sanremo, Napoli e Roma, volta a scardinare l’organizzazione criminale e a bloccare 14 persone.

Per i fermati l’accusa è di associazione a delinquere finalizzata alle truffe online con accesso abusivo a sistemi telematici e falsificazione di documenti d’identificazione.

Decine le perquisizioni anche a Modena, Taranto e Cagliari e in altre città italiane dove la ramificata banda criminale aveva attività e basisti.

Cinque gli arresti e tre persone colpite da obbligo di firma mentre prpseguono le indagini per risalire ai truffati che potrebbero essere decine. In gran parte si tratterebbe di persone anziane e quindi più fragili rispetto a questo tipo di truffe.