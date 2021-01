Ancora 20 decessi per coronavirus in Liguria e 268 i nuovi casi di contagio da Covid-19 a fronte di 4.123 tamponi molecolari, a cui si aggiungono 3.015 tamponi processati con test antigenico rapido, effettuati nelle ultime 24 ore.

E’ il bilancio dell’emergenza sanitaria in Liguria fotografato dai dati del bollettino ufficiale della Regione Liguria

Qui di seguito il dettaglio, riferito alla residenza della persona testata.

• IMPERIA (Asl 1): 96

• SAVONA (Asl 2): 43

• GENOVA: 70, di cui:

Asl 3: 61

Asl 4: 9

• LA SPEZIA (Asl 5): 59

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 0

CORONAVIRUS: IL BOLLETTINO ODIERNO CON I DATI DEL FLUSSO ALISA – MINISTERO CON DATI VACCINAZIONI

TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE 804.996 4.123 TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) 29.483 3.015 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) 68.396 268 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 5.392 -42

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 1.274 LA SPEZIA 747 IMPERIA 841 GENOVA 2.262 Residenti fuori Regione/Estero 106 altro/in fase di verifica 162 TOTALE 5.392

Media intensità+Terapia Intensiva Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 659 68 -23 ASL1 92 8 4 ASL2 94 10 -7 San Martino 164 25 -9 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 57 0 -3 Ospedale Gaslini 3 0 2 ASL3 globale 63 5 -1 ASL 3 Villa Scassi 63 5 -1 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 45 11 0 ASL4 Sestri Levante 44 10 0 ASL4 Lavagna 1 1 0 ASL4 Rapallo 0 0 0 ASL5 globale 141 9 -9 ASL5 Sarzana 133 8 -9 ASL5 Spezia 8 1 0

Isolamento domiciliare 3.586 -149 TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 59.726 290 Deceduti* 3.278 20

* Dettaglio deceduti

data decesso sesso età luogo decesso 1 14/01/2021 F 93 Asl 3 – Villa Scassi 2 16/01/2021 M 84 ASL5 Ospedale Sarzana 3 22/01/2021 F 87 ASL 2 – Ospedale San Paolo 4 23/01/2021 M 86 ASL 2 – Ospedale San Paolo 5 24/01/2021 M 78 ASL 2 – Ospedale San Paolo 6 25/01/2021 F 86 ASL5 Ospedale Sarzana 7 25/01/2021 F 80 HSM 8 25/01/2021 F 88 HSM 9 25/01/2021 F 85 HSM 10 25/01/2021 M 63 HSM 11 25/01/2021 F 85 HSM 12 25/01/2021 F 86 ASL 2 – Ospedale San Paolo 13 25/01/2021 M 87 ASL5 Ospedale Sarzana 14 26/01/2021 F 60 ASL5 Ospedale Sarzana 15 26/01/2021 F 91 HSM 16 26/01/2021 F 91 HSM 17 26/01/2021 F 63 ASL 1 – Ospedale Sanremo 18 26/01/2021 M 93 ASL5 Ospedale Sarzana 19 26/01/2021 F 89 ASL5 Ospedale Sarzana 20 26/01/2021 M 83 ASL5 Ospedale Sarzana

ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 1.884 ASL 2 930 ASL 3 1.149 ASL 4 507 ASL 5 706 Liguria 5.176

dati vaccinazioni 27 gennaio 2021 – aggiornamento delle ore 16:00

74.030 Consegnati (fonte governativa) 49.969 somministrati 67% percentuale vaccini somministrati su consegnati