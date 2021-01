Genova – Da qualche giorno facevano discutere i finti volantini firmati dal Ministero dell’Interno affissi ai portoni di alcune abitazioni di Pontedecimo e di Campomorone.

Ieri, le numerose segnalazioni raccolte dalla Polizia di Stato, hanno fatto scattare i controlli e l’intervento della Questura di Genova.

I volantini, come specificato proprio dalla Questura, nonostante rechino in primo piano la dicitura del Ministero dell’Interno, non sono riconducibili ad avvisi istituzionali da parte del Ministero stesso, questo li rende falsi sia dal punto di vista formale che dal punto di vista istituzionale, visto anche l’errore nei riferimenti giuridici riportati.

I volantini sarebbero quindi stati posizionati per spingere fuori di casa i residenti degli appartamenti in modo da poter operare e “ripulire” le abitazioni lasciate incustodite.

Sull’accaduto stanno ora indagando gli agenti della Polizia di Stato.