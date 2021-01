Pigna (Imperia) – Sono gravi le condizioni del ragazzo di 29 anni che ieri sera è caduto da un terrazzo a Pigna, nell’imperiese.

L’incidente è avvenuto intorno alle 21.00. Il ragazzo, per cause ancora in via di accertamento, è caduto dal terrazzo facendo un volo di una quindicina di metri e finendo nella fascia sottostante.

Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che sono intervenuti tempestivamente insieme ai Vigili del Fuoco.

Le operazioni di soccorso sono durate circa due ore e si sono rivelate particolarmente complesse. Il ragazzo ha riportato ferite gravi ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Preso in carico dai medici, il 29enne non sarebbe in pericolo di vita.

Toccherà ora ai Carabinieri, intervenuti sul luogo dell’incidente, ricostruire la dinamica dell’accaduto.