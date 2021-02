Genova – Un’autovettura parcheggiata in via Ungaretti, nella zona del Cep di Prà, è andata distrutta, nella notte, a causa di un incendio che potrebbe essere di origine dolosa.

A dare l’allarme un passante intorno all’ 1,30 della scorsa notte.

L’uomo ha visto la vettura avvolta dalle fiamme ed ha allertato i vigili del fuoco che sono accorsi dal distaccamento di Multedo.

All’arrivo dei vigili del fuoco, però, l’auto era ormai avvolta dalle fiamme e non è stato possibile salvarla.

I pompieri hanno domato velocemente le fiamme evitando che l’incendio si propagasse ad altre vetture e al terreno circostante.

Sul posto anche i carabinieri che hanno avviato le prime indagini ascoltando alcune persone presenti e il proprietario della vettura.

L’incendio è quasi certamente di origine dolosa.

(foto Archivio)