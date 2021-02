Autostrada A26 Voltri – Gravellona Toce interrotta per un mezzo in fiamme nel tratto compreso tra Baveno e Carpugnino in entrambe le direzioni.

A comunicarlo Autostrade per l’Italia.

Alle ore 18:00 circa, sull’autostrada A26 Genova Voltri – Gravellona Toce è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Baveno e Carpugnino in entrambe le direzione a causa di un’autovettura che ha preso fuoco autonomamente, all’interno della galleria Visconti Sud al km 178.

Sul luogo dell’evento, sono state tempestivamente attivate le procedure di intervento con la chiusura del fornice opposto della galleria e risultano concluse le operazioni di spegnimento del mezzo, da parte dei Vigili del Fuoco. Presenti sul posto anche le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione del Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia.

Attualmente, all’interno del tratto chiuso, il traffico è bloccato e si registrano 4 km di coda in direzione Genova.

Agli utenti diretti verso Genova, dopo l’uscita a Baveno, si consiglia di seguire la viabilità ordinaria er poi rientrare in autostrada a Meina; per chi è diretto verso Gravellona uscita a Meina e rientro a Carpugnino.