Genova – Era condannato agli arresti domiciliari ma passeggiata tranquillamente per via Menotti, a Sestri Ponente, il 33enne genovese arrestato ieri mattina dagli agenti della Polizia di Stato per evasione.

Gli agenti, impegnati nel controllo del territorio, hanno visto l’uomo che camminava lontano dalla propria residenza; essendo conosciuto per i reati e per il regime dei domiciliari, è stato sottoposto a un controllo.

Vistosi scoperto, il 33enne è scappato facendo perdere le proprie tracce.

A quel punto gli agenti, pensando che l’uomo fosse velocemente rincasato, sono andati a casa sua senza però trovarlo.

Sono partite così le ricerche terminate poco dopo con l’arresto in Piazza Ponchielli davanti alla Stazione di Genova Pegli, a 4 km dalla residenza.

Il 33enne, che deve scontare la pena per i reati di maltrattamenti, minacce e rapina, sarà processato per direttissima nella mattinata odierna.