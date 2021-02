Genova – E’ entrato in una tabaccheria di via XX settembre, nel centro di Genova, e, visibilmente ubriaco, ha tentato di estorcere dei soldi al titolare dell’attività ma è stato fermato dagli agenti della Locale e arrestato per violenza sessuale.

L’uomo, un 27enne cittadino italiano, è stato notato dagli agenti in servizio mentre tentava di l’estorsione di denaro ed è stato immediatamente fermato.

Il 27enne prima ha opposto resistenza oltraggiando gli agenti, poi si è rifiutato di fornire le proprie generalità e di mostrare i documenti.

A quel punto gli uomini della locale lo hanno trasferito in piazza Ortiz per l’identificazione.

Qui sono emersi numerosi precedenti a carico dell’uomo per reati contro il patrimonio e la persona, soprattutto un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per violenza sessuale, recentemente emessa.

Il ventisettenne è stato immediatamente trasferito al carcere di Marassi e messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

L’uomo è stato denunciato anche per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, rifiuto di declinare le generalità e tentata estorsione. Inoltre, gli è stata combinata una sanzione per ubriachezza manifesta e per l’inosservanza delle norme per la prevenzione del Covid-19.