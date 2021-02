Imperia – Due settimane di “zona rossa” per l’estremo ponente ligure per scongiurare il rinvio o la cancellazione del Festival di Sanremo per effetto dell’acutizzarsi dell’emergenza sanitaria in Liguria.

L’impennata dei nuovi casi di contagio e la scoperta di vari focolai di infezione da coronavirus (cluster) preoccupa sempre di più il personale sanitario che da mesi affronta la nuova ondata della pandemia.

Nell’area dell’imperiese, con maggiore incidenza mano a mano che ci si avvicina al confine con la Francia, i dati dei nuovi contagi, scoperti con un numero di tamponi ancora troppo esiguo secondo alcuni osservatori, sono in costante aumento e fanno temere una nuova emergenza.

Secondo il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti si tratta dell’effetto dello spostamento quotidiano di migliaia (si parla di 4.000) di liguri che vanno a lavorare oltre confine, in Francia, in una delle zona a maggior diffusione del virus secondo le autorità francesi.

Uno “scambio” di agenti virali che avrebbe già portato all’arrivo della “variante inglese” del coronavirus secondo gli esperti dell’ospedale San Martino di Genova.

Il dipartimento francese della Provenza e Costa Azzurra fino a Montecarlo sarebbe particolarmente pericoloso sotto il profilo del rischio contagio e per questo sono allo studio misure di emergenza come una campagna di vaccinazione straordinaria per i lavoratori transfrontalieri con le prime dosi di vaccino AstraZeneca in arrivo in Liguria e destinate alla somministrazione ad ultra 55enni ma non agli anziani ultra-80enni che sono i primi ad essere vaccinati a partire dal 12-15 febbraio.

L’emergenza coronavirus nell’estremo ponente ligure verrà tenuta sotto costante verifica e controllo nei prossimi giorni e potrebbe scattare anche una sorta di “zona rossa” limitata a quel territorio.

L’obiettivo è anche quello di riportare la situazione alla normalità – oggi emerge un’incidenza doppia rispetto a resto della Liguria del virus – prima che la situazione costringa a rinviare il Festival di Sanremo o addirittura a cancellare l’edizione 2021.