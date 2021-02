Genova – E’ stato sorpreso a rubare dagli scaffali di un supermercato, ha tentato di guadagnarsi la fuga spintonando un vigilante ma è stato fermato e arrestato dagli agenti della Polizia di Stato.

E’ accaduto ieri pomeriggio a Marassi.

Qui, un uomo di 37 anni è entrato in un supermercato di via Casata Centuriona e ha nascosto sei confezioni di tonno sotto gli abiti.

Il suo atteggiamento non è passato inosservato al personale di vigilanza che ha nota l’uomo tentare di scavalcare la barriera delle casse con il maltolto nascosto sotto la giacca.

Raggiunto nei pressi dell’uscita del supermercato, l’uomo a iniziato a lanciare le scatolette che aveva appena rubato, spintonando il vigilante per fuggire.

Il 37enne è stato però trattenuti fino all’arrivo della Polizia. Preso in carico dagli agenti, è stato scortato presso gli uffici della Questura dove si trova in attesa del rito per direttissima fissato per la mattinata di oggi.

