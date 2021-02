Genova – Procede la campagna vaccinale contro il Coronavirus e la Liguria si prepara all’avvio delle vaccinazioni per gli over 80.

Dopo le prime giornate di “silver vaccine day”, stabilite per il 12, 13, 15 e 16 febbraio con la vacazione di 2.252 persone e che vedranno come testimonial Renzo Piano, si passerà alla vaccinazione di circa 160mila persone.

Occorrerà prenotare il proprio vaccino e si potrà fare tramite numero verde dedicato, sportelli cup, piattaforma informatica accessibile direttamente dal sito di Regione Liguria e all’indirizzo prenotovaccino.regione.liguria.it.

L’avvio delle prenotazioni sarà consentito con modalità diverse.

Il sito prenotovaccino.regione.liguria.it sarà attivo dalle 23.00 di lunedì 15 febbraio, potrà gestire fino a 3mila richieste contemporaneamente e prevede la possibilità dei coda con indicazione dei minuti di attesa.

Il numero verde 800.938.818, invece, sarà attivo dalle ore 6.00 del 16 febbraio. Al centralino risponderanno 120 operatori che gestiranno le prenotazioni.

Sportelli Cup e sportelli Asl nelle aziende ospedaliere prenoteranno le vaccinazioni in base agli orari di apertura previsti nelle varie sedi. Nei giorni di martedì 16 e mercoledì 17 febbraio gli sportelli non riceveranno le prenotazioni di prestazioni non urgenti.

Al momento della prenotazione della prima dose, saranno comunicati anche data e ora per la somministrazione della seconda dose di vaccino.

La conferma della prenotazione per il richiamo avverrà durante la somministrazione della prima dose.

Sarà possibile prenotare il vaccino anche attraverso i medici di medicina generale e le farmacie, con cui sono in fase di formazione specifici accordi, anche i relazione alla somministrazione del vaccino AstraZeneca alla popolazione target individuata a livello nazionale, cioè gli under 55.

Per garantire la massima efficienza e ridurre al minimo i tempi di attesa durante i primi giorni di prenotazione, è stato deciso che per la giornata del 16 febbraio saranno consentite le prenotazioni per gli over 90, per il 17 anche per gli ore 85 e dal 18 febbraio potranno prenotare tutti i cittadini con più di 80 anni.

Attenzione però, non tutti dovranno effettuare la prenotazione. Non dovranno farlo gli over 80 dimessi dagli ospedali per patologie diverse dal covid; gli over 80 in possesso dei requisiti per la vaccinazione a domicilio, che saranno contattati direttamente dalla Asl di appartenenza (13.409 soggetti); gli over 80 residenti nei comuni fino a 5mila abitanti, per cui Asl e sindaci stanno organizzando giornate mirate di vaccinazione in loco.

L’avvio della campagna di vaccinazione degli over 80 coinciderà anche conte vaccinazioni di categorie a rischio.

Saranno vaccinati professionisti afferenti ad ambulatori accreditati, sanitari liberi professionisti, volontariato a contatto con persone fragili e figure assimilabili over 55 (vaccinazione gestita direttamente dall’azienda sanitaria di appartenenza con chiamata diretta), ospiti e personale di strutture di comunità ad alto rischio over 55 che potranno essere vaccinati direttamente in struttura.

Inoltre, saranno vaccinati gli under 55 e le categorie prioritarie: lavoratori frontalieri in Asl1 in via straordinaria visto il quadro epidemiologico che sta interessando l’imperiese, il personale scolastico e universitario, forze dell’ordine, penitenziari, luoghi di comunità e altri servizi essenziali di età compresa tra i 18 e i 55 anni.

In questa fase i professionisti afferenti ad ambulatori accreditati, professionisti sanitari liberi professionisti, volontariato a contatto con persone fragili e figure assimilabili. La vaccinazione avverrà attraverso i medici di medicina generale e le farmacie.