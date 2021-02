Lucinasco (Imperia) – E’ stato portato in ospedale in codice rosso, quello di estrema gravità, il 16enne che nella serata di ieri è precipitato dalla finestra di una struttura a Lucinasco, in provincia di Imperia.

Il ragazzo, ospite di una cooperativa, per cause che sono ancora al vaglio degli inquirenti, è caduto dalla finestra compiendo un volo di diversi metri.

Nell’impatto con il suolo ha riportato diverse fratture alle gambe e al bacino.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prima stabilizzato il 16enne, poi lo hanno trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove si trova ricoverato.

Sono in corso gli accertamenti del caso da parte dei Carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto.