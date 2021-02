Genova – C’è un gufo al Matitone. Non si tratta però di una battuta a sfondo politico ma di un reale avvistamento che ha fatto scoprire una nuova puntata della serie “animali in città”.

La foto del magnifico esemplare di gufo comune è stata pubblicata sul profilo Facebook dall’assessore al Commercio Paola Bordilli scatenando una serie di commenti che hanno permesso di scoprire che la presenza dell’animale è già stata notata nel quartiere di Sampierdarena dove pare che sia “di casa” già dall’autunno.

Il gufo sembrava piuttosto meravigliato (e un pò preoccupato) per essere stato “scoperto” in pieno giorno, su una delle terrazze del grattacielo che ospita gli uffici del Comune di Genova.

Ma, a dispetto delle immagini che lo mostrano non proprio nel pieno delle sue “capacità”, l’animale è volato via dopo poco dimostrando di non essere in difficoltà.

In molti hanno ricordato che la presenza del Gufo è di ottimo auspicio e che l’animale è certamente un portafortuna.

Diversamente, sempre secondo la tradizione popolare, scacciarlo o disturbarlo o, peggio, fargli del male, comporta conseguenze “terribili” per chi crede alla scaramanzia.

Di fatto l’avvistamento allunga la già lunghissima lista di animali selvatici incontrati in città.

Dopo gli ormai diffusissimi cinghiali, infatti, a Genova sono stati avvistati fagiani, volpi e persino una lepre che correva in Sopraelevata.

Nel Bisagno è stato trovato anche un pitone ma era stato abbandonato.

Gli esperti spiegano che il Gufo potrebbe essere stato attratto dalla città perché “più tranquilla” rispetto alle aree boschive vicine.

In città è inoltre vietata la caccia e spesso la temperatura è leggermente più alta rispetto ai boschi.

I maliziosi ricordano anche che i Gufi sono gran cacciatori di topi e che, di recente, la zona di Sampierdarena ha visto una vera e propria esplosione demografica dei roditori.