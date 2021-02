Otto decessi e 274 nuovi casi di contagio da coronavirus in Liguria a fronte di 3.193 tamponi molecolari e 1.448 tamponi antigenici rapidi eseguiti nelle ultime 24 ore su una popolazione di 1 milione e 500mila persone residenti.

Calano i tamponi ma non l’entità dell’emergenza sanitaria in Liguria che da oggi torna in zona arancione per due settimane.

Questo il dettaglio dei contagi suddivisi per provincia:

IMPERIA (Asl 1): 61

SAVONA (Asl 2): 67

GENOVA Asl 3: 94

· Chiavari e Tigullio Asl 4: 26

LA SPEZIA (Asl 5): 26

I dati del bollettino ufficiale della Regione Liguria:

TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE 872.786 3.193 TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) 71.295 1.448 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) 73.815 274 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 5.850 38

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 1.049 LA SPEZIA 784 IMPERIA 1.082 GENOVA 2.633 Residenti fuori Regione/Estero 126 altro/in fase di verifica 176 TOTALE 5.850

Media intensità+Terapia Intensiva Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 653 62 13 ASL1 121 6 7 ASL2 95 10 3 San Martino 153 23 7 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 48 1 4 Ospedale Gaslini 2 1 -1 ASL3 globale 75 6 0 ASL 3 Villa Scassi 75 6 0 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 45 10 -4 ASL4 Sestri Levante 44 10 -4 ASL4 Lavagna 1 0 0 ASL4 Rapallo 0 0 0 ASL5 globale 114 5 -3 ASL5 Sarzana 106 5 -2 ASL5 Spezia 8 0 -1

Isolamento domiciliare 4362 149 TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 64450 228 Deceduti* 3515 8

* Dettaglio deceduti

data decesso sesso età luogo decesso 1 08/02/21 F 90 ASL1-Ospedale Sanremo 2 12/02/21 M 69 ASL1-Ospedale Sanremo 3 12/02/21 M 88 ASL2-Ospedale Santa Maria Misericordia Albenga 4 13/02/21 F 95 ASL5-Ospedale Sarzana 5 13/02/21 M 62 ASL1-Ospedale Sanremo 6 13/02/21 M 61 ASL1-Ospedale Sanremo 7 13/02/21 M 79 ASL5_Ospedale Sarzana 8 14/02/21 M 82 ASL5_Ospedale Sarzana

ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 2.517 ASL 2 1.012 ASL 3 1.328 ASL 4 294 ASL 5 685 Liguria 5.836

Dati vaccinazioni 14 febbraio 2021 ore 16

114.790 Consegnati (fonte governativa) 85.658 somministrati 75% percentuale vaccini somministrati su consegnati