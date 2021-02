Genova – Inizio settimana da incubo sulle autostrade attorno al capoluogo ligure a causa del nuovo cantiere che chiude la galleria Monte Galletto, sulla A7 Genova Milano , bloccando di fatto tutto il traffico diretto verso Bolzaneto e il nord Italia.

Il blocco è scattato questa mattina alle 6 e proseguirà senza interruzioni sino a completamento dei lavori, orientativamente il 31 marzo.

Chi percorre l’autostrada A12 ed è diretto in A7, in direzione Milano, incontra una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta lungo la A7 sud, con rientro nella carreggiata nord prima di Genova Bolzaneto.

Chi percorre la A7 sud, diretto verso la A12 in direzione Livorno, dovrà uscire alla barriera di Genova Ovest per poi rientrare in A7 per poi procedere seguendo le indicazioni per Genova Est-Livorno.

A chi da Genova intende percorrere la A7 in direzione Milano, si consiglia di utilizzare la viabilità ordinaria per raggiungere la stazione di Bolzaneto da cui entrare in A7 verso Milano. In alternativa sarà possibile entrare a Genova Ovest, seguire per la A10 Genova – Savona, prendere la A26 Genova Voltri – Gravellona Toce e raggiungere la A7 seguendo le indicazioni per Milano.

La Polizia Locale ha predisposto un piano di intervento per mitigare l’impatto sulla viabilità cittadina delle conseguenze dei cantieri.

È previsto un potenziamento – dalle ore 7 alle ore 20 – della presenza di agenti con 36 pattuglie aggiuntive. Alle 12 pattuglie per ogni turno (24 nell’arco della giornata) si affiancheranno in supporto ulteriori sei pattuglie per ogni turno (12 in totale).

Il presidio stradale delle pattuglie aggiuntive sarà assicurato in prossimità di: Ponte elicoidale, Varco Etiopia, Via Milano/via Pietro Chiesa, Cantore/Novotel, Rotatoria San Giovanni d’Acri, Rotatoria Tenco, Tea Benedetti/Ponte Romero, Rotatoria Trenta Giugno/via Ferri/via San Donà di Piave, Via N. S. della Guardia/Ponte Divisione Alpina Cuneense, Rotatoria Casello Genova Bolzaneto.

Per chi entra alla barriera di Genova Ovest per raggiungere Milano, l’itinerario consigliato è percorrere la A10 e poi la A26. In alternativa si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria per raggiungere il casello di Genova Bolzaneto.

Gli automobilisti in transito sulla A7 in direzione sud A12 per Livorno dovranno uscire e rientrare a Genova Ovest per poi riprendere la A7 direzione nord e collegarsi con la A12.

A12 Genova – Livorno tra il casello di Genova Est e allacciamento con A7

A10 Genova – Ventimiglia (nuovo Ponte)

A26 Voltri – Gravellona Toce tra Voltri e Masone